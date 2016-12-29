О незаконных свалках Севастополя активисты рассказали в специальном издании

В Севастополе презентовали «белую книгу» несанкционированных свалок. В издании активисты собрали информацию о 40 нелегальных городских свалках, многим из которых более четырех лет, авторы привели и карту с указанием замусоренных мест в городе, сообщает Крым.Реалии.

По словам координатора проекта Sevsvalki.Net Ильи Киселева, одной из основных трудностей, с которой сталкиваются активисты, является отсутствие законодательного регулирования и распределения полномочий между различными структурами, которые должны нести ответственность за чистоту конкретного района.

«Сегодня в законодательном собрании должен рассматриваться закон о передаче некоторых полномочий муниципалитетам Севастополя. Надеемся, что этот закон затронет и проблему стихийных свалок. В частности, муниципалитетам должны быть предоставлены полномочия борьбы незаконными свалками. Тогда и нам работать будет легче», – заявил на презентации Илья Киселев.

Создатель и идейный лидер Sevsvalki.Net, глава севастопольского отделения «Партии Роста» Олег Николаев обратил внимание на «ужасы» севастопольского полигона твердых бытовых отходов (ТБО) и отсутствие в городе завода по переработке мусора.

«Не первый год идет разговор о том, что в городе необходимо построить завод по переработке мусора. Потому что то, что творится на полигоне, не передать словами. Есть информация, что в следующем году Ростех должен «зайти» в город и начать строительство завода. Будем надеяться», – сказал Николаев.

Активисты указали на несовершенство законодательных норм, регулирующих порядок обращения и вывоза бытового мусора. В частности, критике были подвергнуты положения, устанавливающие монополию одного оператора, который работает в городе.

По данным мониторинга активистов проекта Sevsvalki.Net в настоящее время в городе насчитывается около 1100 несанкционированных свалок мусора.

Общественный проект Sevsvalki.net (Движение за чистый Севастополь) был создан весной 2012 года, активисты проводят регулярные субботкники и ведут интернет-проект с возможностью отслеживать изменения в городе.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.