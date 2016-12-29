Крупный спортивный комплекс в Симферополе намерены реконструировать к 2019 году

В центре Симферополя к 2019 году планируют реконструировать спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ». Об этом 29 декабря на странице в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«Состоялась церемония закладки капсулы, посвященная старту реконструкции спорткомплекса, в рамках которой планируется строительство многофункционального спортивного комплекса общей площадью более 12 тысяч метров квадратных. Общая стоимость проекта составит 600 млн рублей, и уже в 2017 году будет выделено 140 млн рублей на начало строительно-монтажных работ», – написал Аксенов.

Российский премьер Крыма также добавил, что это будет первый в Крыму комплекс для проведения масштабных мероприятий. Проект реконструкции предусматривает обновление фасада здания в более современном формате с двумя лифтами: панорамным и пассажирским. Завершение строительных работ ожидается в 2019 году.

Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ» был построен в центре Симферополя в 1978 году. Он нуждается в масштабной реконструкции. Основным объектом центра был плавательный бассейн, 20 лет он функционировал без капитального ремонта, поэтому система водоснабжения и водоочистки пришли в негодность.