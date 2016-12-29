Турция и Россия надеются на перемирие в Сирии к Новому году – МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что Турция и Россия надеются на установление перемирия на всей территории Сирии к Новому году.

29 декабря Чавушоглу сообщил телеканалу AHaber, что перемирие может быть достигнуто «в любой момент», а гарантами мира выступят Турция и Россия. Он добавил, что пока нет окончательных данных, выступит ли гарантом Иран.

В то же время Чавушоглу подчеркнул, что Анкара не будет вести переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом.

Глава МИД Турции также заявил, что все иностранные бойцы «должны покинуть Сирию», в частности, по его словам, это касается ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Силы «Хезболлы», поддерживаемые Ираном, воюют на стороне правительственных сил Сирии против повстанцев, многих из которых поддерживает Турция.

28 декабря Чавушоглу сообщил, что Анкара и Москва подготовили соглашение о прекращении огня в Сирии. По его словам, документ, в котором начертано политическое решение конфликта, «готов», и обе стороны могут «имплементировать его в любое время».

Чавушоглу отметил, что режим прекращения огня не распространяется на «террористические организации».

Его заявление появилось после того, как турецкое информагентство Anadolu сообщило, что режим прекращения огня в Сирии должн вступить в силу после полуночи. Агентство сообщило, что план перемирия распространяется на город Алеппо, и предполагает эвакуацию гражданских по всей стране.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщение Anadolu, поскольку не имеет «достаточно информации».

Представители сирийской власти этих сообщений пока не комментировали.