В новых украинских учебниках истории Крыма уделят больше внимания – историк

Учебную программу для украинских школьников дополнили крымской историей. В новую школьную учебную программу внесены не только уроки о временной оккупации и аннексии Крыма, но ряд исторических фактов о полуострове. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила заведующая сектором методической работы Института национальной памяти – Анна Байкенич.

«Главная из ведущих основ, которую мы пробовали вложить в разработку программ для 10-11 классов по истории – это имплементация тем Крыма. Практически в каждую тему начиная с первой темы 10 класса», – сказала Байкевич.

Эксперт перечислила некоторые новые темы, которые введут в школьную программу по истории.

«Есть урок Курултай – Крымская Народная Республика, поход Петра Болбочана на Крым, Крымские краевые правительства. Это то, чего не было никогда ни в программах по истории, ни в учебниках тем более. Дальше есть подтема красный террор в Крыму, Крымская молдавская АССР, в 11 класс внесена тема о депортации из Крыма крымских татар и других народов, введена персоналия Амет-Хана Султана, вхождение Крымской области в УССР», – подчеркнула она.

По словам заведующей сектором методической работы Института национальной памяти, министерство образования Украины проводит конкурсы на новые учебники, материалы для школ будут появляться постепенно.

«Сейчас прошел конкурс на 9-е классы учебника, соответственно в следующем году на десятые, через год на 11-е. Два-три года и мы будем иметь новые учебники», – сказала Байкенич.

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Накануне министерство образования и науки России поддержало идею Общественной палаты Крыма о включении во всероссийские школьные учебники информации о «крымской весне». В Крыму создана рабочая группа, в которую вошли ученые, учителя истории, директора школ, представители Общественной палаты. В январе в российском Минобразования обсудят вопросы включения в учебники раздела о «возвращении Крыма в состав России».