Задержанному летом в Крыму «диверсанту» Сулемайнову продлили арест до конца января

В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя прошло заседание по продлению ареста задержанному летом в Крыму «диверсанту» Редвану Сулейманову. Срок содержания в СИЗО судья продлил до 30 января 2017 года, об этом в Фейсбуке написал адвокат Эмиль Курбединов.

«Редвану Сулейманову – арестованному ФСБ в этом году «диверсанту» – суд безосновательно продлил арест до 30 января 2017 года. ФСБ утверждает, что Сулейманов нанес России, в том числе и ФСБ, ущерб в размере более 4 млн рублей», – указал адвокат.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.