На плато Ай-Петри, после демонтажа существующих торговых точек, останется только одно кафе – на верхней станции канатной дороги. Других заведений общепита на туристическом маршруте не предусмотрено. С такими перспективами познакомил журналистов глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко.

Нынешние власти обуславливают такое решение заботой об экологии.

«Я, например, не вижу необходимости для устройства там дополнительных кафе или выносных точек общепита. Поскольку, люди будут брать пирожки или что-то подобное и разносить мусор по округе, засорять экосистему. В дальнейшем, будем смотреть по востребованности, но на сегодня позиция жесткая – есть там один ресторан, он будет работать. Мы обяжем собственника, чтобы он удовлетворял потребности всех туристов», – рассказал Андрей Ростенко.

По его словам, приезжающие на Ай-Петри туристы на автомашинах могут брать еду в горы с собой.

По словам Ростенко, демонтаж существующих торговых объектов на Ай-Петри начнется ориентировочно в феврале 2017 года.

Подконтрольное Кремлю Министерство курортов и туризма Крыма разработало концепцию развития плато Ай-Петри как природно-рекреационного парка.

Назначенный Кремлем глава Крыма пообещал, что плато Ай-Петри будет благоустроено за счет инвесторов.