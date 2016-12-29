Путин: правительство и повстанцы подписали соглашение о перемирии в Сирии

Президент России Владимир Путин заявляет, что правительство Сирии и его оппоненты подписали соглашение о перемирии, а также декларацию о намерении начать мирные переговоры.

29 декабря Путин заявил, что был подписан документ с изложением мер по выполнению соглашения о прекращении огня.

Между тем, сирийская армия объявила, что прекращение огня по всей стране начнет действовать в полночь 29 декабря.

На встрече с министрами обороны и иностранных дел Путин заявил, что «все достигнутые договоренности хрупкие и требуют специального внимания и терпения, профессионального подхода в этих вопросах и постоянного контакта сторон».

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Турция будут «гарантами» перемирия в Сирии.

Турция и Россия поддерживают различные стороны в сирийской войне, в которой с 2011 года погибли более 250 000 человек. Москва поддерживает президента Сирии Бараш Асада, Анкара – повстанцев, добивающихся отставки главы государства.

29 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Россия надеются на установление перемирия в Сирии, охватывающем всю страну, к Новому году.