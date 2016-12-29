Минобороны России: взрыва на борту Ту-154 не было, но версия теракта остается

Руководитель Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявляет, что согласно предварительным выводам экспертов, взрыва на борту военного самолета Ту-154 25 декабря, не было. Он сказал об этом, отчитываясь о работе правительственной комиссии по расследованию результатов катастрофы.

Следствие сейчас рассматривает семь версий вместо 15, которые изначально были озвучены, добавил Байнетов. По его словам, среди версий авиакатастрофы над Черным морем остается теракт. Как заявил Байнетов, теракт – это не обязательно взрыв, на самолет могло быть оказано «механическое воздействие».

Как заявил министр транспорта России Максим Соколов, техника на борту самолета Ту-154 работала нештатно.

Руководитель Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов сообщил, что командир экипажа Роман Волков перед катастрофой успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации.

Кроме того, чиновники подтвердили информацию об окончании начальной стадии поисковой операции, подчеркнув, что поиски продолжатся. Соколов заявил, что на первый план выходит работа по опознанию тел погибших. Первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян заявил, что для этих целей уже собраны биологические материалы всех родственников жертв авиакатастрофы. Он отметил, что им предоставляют круглосуточную психологическую помощь.

Также комиссия подтвердила, что полеты Ту-154 приостановлены, но этот самолет не будет выводиться из эксплуатации.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи на военную базу в Сирии, упал в Черное море 25 декабря утром. На его борту были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.