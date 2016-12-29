В России банк спишет кредиты погибших в авиакатастрофе ТУ-154

Правление российского «Сбербанка» приняло решение списать кредиты погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 под Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сбербанка».

«Правление «Сбербанка» приняло решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154» –сообщили в банке.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи на военную базу в Сирии, упал в Черное море 25 декабря утром. На его борту были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.