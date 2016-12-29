Прокуратура Автономной Республики Крым 29 декабря направила в суд обвинительные акты в отношении одинадцати бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которых обвиняют в госизмене. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Сергея Цекова, Светланы Савченко, Константина Бахарева, Эдипа Гафарова, Анатолия Зайченко, Ремзи Ильясова, Григория Иоффе, Владимира Клычникова, Виталия Нахлупина, Ефима Фикса, Сергея Шувайникова, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)», – говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовных производств прокуратура АРК получила неопровержимые доказательства того, что «в марте 2014 эти депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма».

«В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым». Указаным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет», – сообщили в прокуратуре АРК.

Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов подчеркнул, что принцип неотвратимости уголовной ответственности прокуратура АРК реализует с помощью механизма «заочного уголовного производства».

«Сейчас нами завершено досудебное расследование в отношении одиннадцати бывших депутатов Автономной Республики Крым. Это только начало», – цитирует Мамедова пресс-служба.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».