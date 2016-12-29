Роскомнадзор: сайт Крым.Реалии отсутствует в списке заблокированных интернет-ресурсов

Сайт Крым.Реалии не внесен в список заблокированных интернет-ресурсов в России. Об этом Роскомнадзор проинформировал в ответ на запрос общественного движения «Крымский антикоррупционный фронт «Тайган», сообщила Крым.Реалии секретарь движения Галина Ломакина.

«В сети Интернет доменное имя ru.krymr.com и его сетевые адреса в Едином реестре доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено, содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка – в настоящее время не значатся», – говорится в ответе российского ведомства.

За получением дополнительной информации Роскомнадзор порекомендовал обратиться к провайдеру хостинга.

«Если этот сайт не значится в Едином Реестре запрещенных сайтов, то есть Роскомнадзор его не запрещал, то все делается на уровне местного правительства. Судя по всему, их не устраивает материал, который публикуется на страницах Крым.Реалии. И заблокировали сайт, не имея на то законных оснований. Эти вопросы мы теперь направим министру по информации и массовым коммуникациям Республики Крым Дмитрию Полонскому», – прокомментировала ситуацию Крым.Реалии Галина Ломакина.

С 1 августа на территории Крыма частично заблокирован сайт Крым.Реалии – проект Радіо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. Российский министр информации Крыма Дмитрий Полонский заявил Крым.Реалии, что ему неизвестны причины блокировки доступа к сайту. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

С конца февраля 2014 года Россия де-факто контролирует территорию Крымского полуострова, а с марта-декабря того же года – распространила на его территорию действие российских законов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».