Радио Крым.Реалии. Выход из пике? Что происходит с российским рублем

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают состояние и перспективы российской валюты. Почему укрепляется российский рубль, долго ли он продержится на нынешней отметке и какие у него перспективы в 2017 году? На эти вопросы ответят руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан и российский экономист Владимир Рожанковский. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.