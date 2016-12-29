Строители Крымского моста посадили новогоднюю елку

Строители Крымского моста 29 декабря посадили новогоднюю елку, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Строители Крымского моста перед Новым годом посадили елку на таманском берегу – около Пушки Лендера, памятника морякам-десантникам Черноморского Флота, откуда открывается панорамный вид на строительную площадку Крымского моста: косу и остров Тузла», – сообщает инфоцентр.

Елку высотой более 6 метров строители посадили с помощью подъемного крана и экскаватора-погрузчика, украсили игрушками, гирляндами и популярными хештегами из социальных сетей моста «#МыСтроимМост и #КрымскийМост», рассказали в инфоцентре.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Российской Федерацией.