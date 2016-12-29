Умеров: не смог оплатить штраф, в банке заблокирован как «экстремист»

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров не смог оплатить назначенный ему крымским судом штраф, из-за того, что в банковской программе он заблокирован как «экстремист». Об этом Умеров написал 29 декабря в Фейсбуке.

«9 ноября так называемый Верховный суд Крыма подтвердил решение Бахчисарайского райсуда о признании меня в совершении административного правонарушения и присудил штраф. Я пришел в банк собственной персоной, но это не помогло. Сотрудники банка, посоветовавшись со своим начальством, извиняясь рассказали мне, что любые банковские операции от моего имени невозможны так как Ильми Умеров заблокирован в программе как «экстремист». Хорошо, что я не пользуюсь услугами банков оккупированного Крыма, но в данном случае это их штраф, и как его отдавать, я не знаю. Срок до 9 января», – написал Умеров.

26 сентября восьмерых членов Меджлиса, которые находятся в Крыму, среди них и Ильми Умерова, вызвали в центр «Э» (управление по противодействию экстремизму – КР) , где на них составили административные протоколы за участие в «запрещенных собраниях».

Умерову предъявили обвинение по ч 1. ст 20.28 КОАП России «Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности».

28 сентября за участие в собрании Ильми Умерову присудили штраф.

Члены Меджлиса 22 сентября на упомянутом выше собрании решали вопрос о приостановлении полномочий членов Меджлиса Эмирали Аблаева, Руслана Якубова и Айдера Аджимамбетова, а также освобождение последнего от должности зампреда Меджлиса.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 26 апреля запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России.

29 сентября Верховный суд России в ответ на апелляцию подтвердил запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.