Роспотребнадзор Крыма разработал памятку правильной организации новогоднего застолья, сообщается на сайте подконтрольного Кремлю ведомства.

В частности, специалисты подчеркивают, что в пищу не следует употреблять скоропортящиеся продукты, которые находятся на столе без холода более 3 часов.

«Во время застолья ешьте как можно меньше жирной пищи. Вопреки мифу, она не замедляет опьянение, да еще и создает проблемы с пищеварением. Вот почему, например, после сала нельзя выпивать газированный алкоголь – это мощный удар по поджелудочной железе. Не нужно смешивать разные виды спиртных напитков», – советуют в Роспотребнадзоре.

Закусывать крепкие спиртные напитки рекомендуют нейтрализующими продуктами: очень солеными или очень кислыми.

В преддверии праздника в Роспотребнадзоре советуют проверить аптечку: в ней обязательно должны присутствовать ферментные препараты, которые помогут пищеварению, адсорбенты, всасывающие токсины при отравлении, препараты для промываний желудка, а также лекарства от похмелья.

«Также следует быть осторожными тем, кто принимают антидепрессанты. Сочетание их со спиртным может спровоцировать гипертонический криз», – предостерегают в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, за последние пять лет в России ежегодно фиксируется около 55 тысяч случаев отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 14 тысяч – с летальным исходом (без учета обычного алкоголя). При грубом пересчете этих показателей на дни, выходит, что ежедневно в России травятся суррогатами алкоголя 150 человек, 38 из них умирают.

С конца февраля 2014 года Россия де-факто контролирует территорию Крымского полуострова, а с марта-декабря того же года – распространила на его территорию действие российских законов.