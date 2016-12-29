В Крыму сообщают об увеличении вылова камбалы-калкана

Бригады прибрежного лова в Крыму нарастили вылов камбалы-калкана в 354 раза до рекордных 177 тонн. Об этом 29 декабря сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

«Добыча камбалы-калкана – главного черноморского деликатеса, и травяной креветки стала рекордной: в прошлом году вылов камбалы составил всего полтонны, а в нынешнем – 177 рекордных тонн. По креветке цифры тоже внушительные: 78 тонн против 16 тонн в прошлом году», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о рекордном урожае устриц и мидий, который собрали рыбоводные хозяйства аннексированного Крымского полуострова за девять месяцев 2016 года.



