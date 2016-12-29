Иностранец предлагал взятку за снятие ареста с судна Sky Moon – Луценко

Основатель компании NTA Invest Group S.R.O. гражданин Молдовы Сергей Нерух пытался дать взятку военному прокурору с целью предотвратить арест судна Sky Moon, которое незаконно входило в порты аннексированного Крыма. Об этом в Фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам украинского генпрокурора, взятку иностранец предлагал за снятие ареста с судна Sky Moon и 3 тысячи тонн соды производства Крымского содового завода, которую оно перевозило из портов аннексированного Крыма.

«Сегодня в 10:00 утра в одном из киевских кафе Нерух передал военному прокурору Якубовскому неправомерную выгоду в сумме $75 тыс за снятие ареста с указанных судна и груза. Непосредственно после совершения преступления Нерух был задержан следователем Генинспекции ГПУ», – сообщил Луценко.

Апелляционный суд Киева разрешил провести негласные следственные действия, было принято решение о проведении контроля за совершением преступления, уточнил глава ГПУ.

В начале декабря украинские пограничники задержали судно Sky Moon под флагом Танзании, которое заходило в аннексированный Крым.

Военная прокуратура Украины привлекла к уголовной ответственности капитана Sky Moon.

По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования подтверждено, что танзанийское судно Sky Moon в течение 2016 года 8 раз посетило закрытые порты Керчи, Феодосии, Севастополя, из которых, в нарушение действующего украинского законодательства, перемещала в Турцию и Молдову металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.