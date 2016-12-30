Эксперт: падения российского рубля в 2017 году ждать не стоит

Оснований для резкого падения российского рубля в следующем году нет, однако жителям России стоит обратить внимание на инфляцию нефти. Такое мнение 29 декабря в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал руководитель экономической программы Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

«Нет никакого притока иностранных инвесторов на рублевый рынок, нет никаких привлекательных ставок по депозитам, облигации федерального займа десятилетние находятся на уровне примерно 8% годовых, ставки рефинансирования 10%, при том, что у нас инфляция 6%. Если вы пытаетесь поменять рубли на доллары и обратно на форварде, захеджировать (защитить от рисков – КР), вашу позицию, то получается ноль. Игроков, которые готовы открываться без хеджа в рублях очень мало. У нас никакого навеса рублей сейчас нет и признаков пузыря нет, поэтому я бы следил за инфляцией нефти», – считает Мовчан.

Эксперт добавил, что несмотря на то, что в России «политический климат проник во все», уровень экономики можно повысить за счет некоторых вещей, не связанных с политикой.

«Начинать надо с системы взаимодействия с госкомпаниями, с региональными элитами, с властями более низкого уровня, где система разрешения нахождения над законом, в обмен лояльность, пропитала все. И пока мы это не сломаем, не сломается и хребет той системы, которая сейчас работает. С другой стороны, можно привести в порядок наши отношения с крупными экономическими игроками в мире, начать потихоньку дерегулирование, разными мерами сокращать влияние на экономику, попытаться начать хотя бы строить какие-то особенные условия для иностранных инвесторов или экспортеров», – резюмировал Мовчан.

В пятницу, 9 декабря, Государственная дума России приняла в третьем чтении бюджет страны на следующий год. Также распланирована государственная казна до 2019 года.

Российское правительство прогнозирует доходную часть бюджета в грядущем году на уровне 13,49 триллионов рублей. Расходы в главном финансовом документе страны превысят доходы, и составят 16,24 триллионов. В прошлом году российское правительство закладывало в бюджет практически аналогичные цифры.

Руководство России планирует закрыть дефицитную брешь в бюджете за счет Фонда национального благосостояния и источников Резервного фонда страны. Указывается, что в 2017 году из резерва России заберут последние 1,15 триллионов рублей – после этого деньги там закончатся полностью.

Заложенная в проект бюджета средняя цена на нефть составляет 40 долларов за баррель. Курс доллара к рублю на 2017 год устанавливается в размере 67,5 рублей. Инфляцию в России на ближайшие три года ожидают не выше 4%.

Против принятия бюджета проголосовали три думских фракции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».