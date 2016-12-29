Непогода в Крыму продержится до Нового года – МЧС

Штормовая погода сохранится на крымском полуострове до Нового года. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«В связи с выходом южного циклона днем 29 декабря, сутки 30 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель. На дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный ветер 25-30 м/с. Вечером 29, сутки 30 и 31 декабря сильный гололед, сильное отложение мокрого снега, сильная изморозь», – говорится в сообщении.

28 декабря сообщалось, что в Крыму с 29 по 30 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.