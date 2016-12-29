В Чечне переизбрали омбудсмена

Нурди Нухажиев по представлению главы Чечни Рамзана Кадырова единогласно утвержден в должности Уполномоченного по правам человека в Чеченской республике. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Вновь избранный омбудсмен рассказал о неотложных вопросах, которыми намерен заняться – продолжит реализацию проектов в рамках правового просвещения граждан, а также модернизирует работу правозащитного института.

«Также продолжим отслеживать ситуацию с обеспечением прав осужденных, права на свободное передвижение наших жителей за пределами республики», – подчеркнул он.

Нухажиев впервые был назначен омбудсменом 20 февраля 2006-го года.

Осенью в Чечне заговорили о грядущей отставке действующего уполномоченного по правам человека Чечни, который якобы не устраивает федерального омбудсмена Татьяну Москалькову.