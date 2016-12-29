На территорию посольства России в Дамаске попала мина

На территорию посольства России в Дамаске 29 декабря во второй половине дня попала мина, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что пострадавших нет.

«Во второй половине дня, 29 декабря выпущенная из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, мина попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел. Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет», – сообщила Захарова.

Ранее 29 декабря президент России Владимир Путин заявил, что правительство Сирии и его оппоненты подписали соглашение о перемирии, а также декларацию о намерении начать мирные переговоры.