Назначенный Кремлем главный архитектор Крыма подал в отставку – СМИ

Назначенный Кремлем заместитель министра строительства и архитектуры Крыма – главный архитектор Крыма Александр Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на свои источники в российском правительстве полуострова.

«Заявление по собственному желанию написал главный архитектор Крыма Александр Кузнецов», – сообщил собеседник агентства.

Заслуженный архитектор Кубани Александр Кузнецов занимал должность в аннексированном Крыму с мая 2015 года.