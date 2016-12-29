Руководитель Службы капстроительства Крыма отстранен от обязанностей на время проверки – СМИ

Назначенный Кремлем руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебной проверки. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в российском правительстве полуострова.

«Глава Службы капстроя Пойда отстранен на период проведения проверки», – сказал источник, отказавшись назвать причины проверки.

Пойда на данный момент проработал руководителем Службы капстроительства менее полугода – он был назначен 13 июля 2016 года. Предыдущий руководитель ведомства Василий Недзельский проработал менее 3 месяцев.

До переезда в аннексированный Крым Пойда с декабря 2012 по декабрь 2015 года руководил департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны России.