Крымский вице-премьер Казурин подал в отставку

Назначенный Кремлем заместитель главы российского правительства Крыма Олег Казурин подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Указ об увольнении Казурина уже подписал назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов.

«Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности Республики Крым –заместителя Председателя Совета министров Республики Крым 29 декабря 2016 года в связи с его отставкой по собственному желанию», – говорится в указе, размещенном на сайте нынешнего правительства Крыма.

Казурин был назначен вице-премьером российского правительства Крыма 19 января 2016 года, он курировал отрасль ЖКХ, транспорт и строительство, а также мероприятия в рамках федеральной целевой программы. До этого назначения он занимал пост главы департамента городского хозяйства аннексированного Севастополя, а еще ранее – руководил подмосковным предприятием Солнечногорского филиала компании «Славянка».

Ранее стало известно о том, что нынешний главный архитектор Крыма Александр Кузнецов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также 29 декабря назначенный Россией руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда отстранен от исполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки.