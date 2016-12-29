США вводят новые сакции против России за кибератаки

США сообщают о новых санкциях против России за кибератаки во время президентской кампании, за которыми, вероятно, стоит Москва. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По информации Министерства финансов США, ограничения будут касаться шести человек и пяти российских организаций, среди которых –ФСБ. В список санкций попали, в частности, руководитель ГРУ Игорь Коробов и трое его заместителей.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Москва и президент России Владимир Путин столкнутся с усилением санкций за кибератаки во время президентской кампании в США. Грэм заявил, что Конгресс будет расследовать обвинения о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обещает США ответные шаги в случае введения новых экономических санкций против Москвы.

Ранее 29 декабря в США объявили, что высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Дипломатам отвели 72 часа на сборы.