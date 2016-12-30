В Ленинском районе Крыма снова ввели карантин из-за чумы свиней

На территории Ленинского района Крыма установлен карантин по африканской чуме свиней. Об этом говорится в указе назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксенова.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории в местах обнаружения трупов свиней, расположенных в Ленинском районе Республики Крым, до отмены карантина», – говорится в указе, который датирован 28 декабря.

На время карантина запрещено посещение инфицированных объектов посторонними лицами «кроме специалистов ветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированного объекта, и все виды охоты».

Жителям сел Ленинского района Крыма, где в ноябре возник очаг африканской чумы свиней, выплатили порядка 4 миллионов рублей компенсации за уничтоженных животных.

В начале этого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием АЧС на полуострове готовится передел рынка.