Спецслужбы США опубликовали доклад о российских кибератаках

Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США 29 декабря опубликовали доклад о кибератаках во время президентских выборов. По данным ведомств, к атакам причастны российские спецслужбы.

Согласно документу, хакеры совершали атаки на объекты инфраструктуры, правительственные и образовательные учреждения с целью кражи данных. В докладе упоминяется взлом серверов неназванной американской партии летом 2015 и весной 2016 года двумя российскими хакерскими группами.

29 декабря Министерство финансов США ввело санкции против российских граждан, предприятий и ведомств из-за хакерских атак. Ограничительные меры коснутся, кроме прочих, ФСБ и Главного разведывательного управления Вооруженных сил России. Российский МИД назвал санкции контрпродуктивными и заявил, что они нанесут вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

Во время предвыборной кампании в штабе Демократической партии неоднократно заявляли, что ее серверы были взломаны российскими хакерами в интересах Кремля. В России эти обвинения назвали необоснованными.