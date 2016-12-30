Радио Крым.Реалии: Праздничные границы. Как Крым готовится к Новому году

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о подготовке крымчан к Новому году в аннексированном Крыму, а также на украинском материке. Что происходит на административной границе в предпраздничное время, о чем нужно помнить тем, кто едет домой в Крым, а также, кто не сможет попасть в третий Новый год после аннексии полуострова к родными и близким?

Все это ведущий – Максим Кошелев обсуждает с соосновательницей инициативы «Крым SOS» – Тамилой Ташевой, спикером Госпогранслужбы – Олегом Слободяном, а также главой ЦИК Курултая крымскотатарского народа – Заиром Смедляевым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.