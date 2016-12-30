Режим прекращения огня при посредничестве России и Турции начал действовать в Сирии

Режим прекращения огня начал действовать в Сирии, начиная с полуночи 30 декабря. Перемирие, которое вступило в силу, является первым с момента нарушения объявленного на неделю прекращении огня в сентябре.

Президент России Владимир Путин, который является ключевым союзником президента Сирии Башара аль-Асада, объявил о перемирии 29 декабря. Он отметил, что сирийское правительство и его противники подписали соглашение об общенациональном прекращении огня. Путин сообщил, что также был подписан документ о мерах по выполнению соответствующего соглашения.

Это заявление прозвучало после того, как сирийские правительственные войска взяли под полный контроль северный город Алеппо, вытеснив повстанцев, которые занимали восточную часть города с 2012 года.

28 декабря турецкое агентство Anadolu сообщило, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия между всеми сторонами конфликта в Сирии.