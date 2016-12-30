Аксенов выступает за административную реформу в Крыму

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов намерен инициировать административную реформу на полуострове, чтобы исключить двоевластие в муниципалитетах. Об этом сообщают РИА Новости Крым.

«В 2019 году мы планируем вернуться к той системе правления, когда есть один руководитель, с которого есть спрос. Когда двое, идет конкуренция, зачастую необоснованная, которая мешает делу и в основном превращается в противостояние, поиск компромата друг на друга, борьбу за лидерство. В этом есть вред, и мы сделаем все, чтобы это изменить. Должен быть один мэр, я считаю, это более эффективно», – отметил Аксенов.

Он намерен упразднить одну из должностей в муниципалитетах, поскольку сейчас там имеются председатель горсовета и глава администрации.

По словам Аксенова, реформу также поддерживает глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов.

Накануне стало известно о том, что назначенный Кремлем заместитель главы российского правительства Крыма Олег Казурин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Указ уже подписал Сергей Аксенов.

До этого нынешний главный архитектор Крыма Александр Кузнецов также написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кроме этого, 29 декабря назначенный Россией руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда отстранен от исполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки.