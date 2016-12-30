Главы администраций Алушты и Бахчисарайского района отстранены от должностей – Аксенов

Подконтрольные Кремлю глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев и глава администрации Алушты Игорь Сотов отстранены от должностей. Об этом назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе видеоселектора с муниципалитетами, сообщают РИА Новости Крым.

Накануне стало известно о том, что назначенный Кремлем заместитель главы российского правительства Крыма Олег Казурин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Указ уже подписал Сергей Аксенов.

До этого нынешний главный архитектор Крыма Александр Кузнецов также написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кроме этого, 29 декабря назначенный Россией руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда отстранен от исполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки.