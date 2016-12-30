Казурин и Кузнецов уволены в связи с невыполнением ими поставленных задач – Аксенов

Отставки Олега Казурина и Александра Кузнецова с постов вице-премьера Крыма и главного архитектора Крыма объясняются невыполнением данными чиновниками поставленных перед ними задач. Об этом назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил в ходе селекторного совещания в Совете министров Крыма, сообщают РИА Новости Крым.

«У нас практически последнее место по освоению бюджетных средств занял блок, который курировал Олег Викторович Казурин. Вчера мною было принято решение о его увольнении, в том числе за систематическое невыполнение моих поручений, невыполнение государственных задач с точки зрения сроков качества и всего остального», – сказал Аксенов.

По поводу Александра Кузнецова, Аксенов заявил, что в данный момент нет никаких предложений в части реализации программ по приведению городов Крыма в соответствующий облик.

По его словам, уволены будут все чиновники, которые не справились с поставленными в начале года задачами.

Накануне стало известно о том, что назначенный Кремлем заместитель главы российского правительства Крыма Олег Казурин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Указ уже подписал Сергей Аксенов.

До этого нынешний главный архитектор Крыма Александр Кузнецов также написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кроме этого, 29 декабря назначенный Россией руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда отстранен от исполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки.