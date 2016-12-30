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Новости

ФСБ России утверждает, что арестованы семь человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год в Москве по приказу исламистов

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Федеральная служба безопасности России заявила об аресте семи человек по подозрению в подготовке терактов на Новый год в Москве по приказу группировки «Исламское государство» в Сирии. Как заявило ведомство 29 декабря, аресты подозреваемых провели в Дагестане, что на Северном Кавказе.

По данным российских следователей, подозреваемые готовили нападения с автоматическим оружием и взрывчатыми веществами в местах массового скопления людей.

Сообщается, что боевики-исламисты в Дагестане часто совершают нападения на сотрудников полиции и чиновников, некоторые из них присягнули на верность группировке «Исламское государств».

С сентября 2015 года Россия проводит воздушную кампанию в Сирии в поддержку президента Сирии Башара аль-Асада. Эти действия вызвали угрозы со стороны главарей исламистов об атаках в России. По данным российских властей, тысячи граждан России и выходцев из Центральной Азии присоединились в ряды боевиков.

Через вероятные угрозы безопасности власти Москвы планируют увеличить меры по охране порядка в местах празднования.

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