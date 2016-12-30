Керченская переправа возобновила работу – «Морская дирекция»

В пятницу, 30 декабря, Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«Работа паромной переправы возобновлена. Осуществляется по погодным условиям», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ухудшения погодных условий.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.