Из-за непогоды задерживаются вылеты самолетов в Симферополь – пресс-служба аэропорта

Вылеты самолетов в Симферополь задерживаются из-за ограниченной видимости в районе аэропорта города. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Симферополь».

«Аэропорт работает по фактической погоде. У нас в связи с погодными условиями ограничена видимость, поэтому есть задержки как на прибытие, так и на отправление. Воздушные суда, которые должны были к нам вылететь, особенно московского авиаузла, не вылетают и ожидают, когда установится подходящая погода у нас», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вечером, 29 декабря, сообщалось, что Керченская паромная переправа приостановила работу из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в российском МЧС Крыма предупредили, что штормовая погода сохранится на полуострове до Нового года.