В Симферополе задержали лжериелтора – МВД

В аннексированном Симферополе сообщают о задержании мужчины, которого подозревают в незаконном получении денег путем ложного предоставления риелторских услуг. Об этом 30 декабря сообщают в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Крыма.



«В дежурную часть поступило заявление от 28-летней местной жительницы, о том, что неизвестный ей мужчина путем обмана за, якобы, предоставление риелторских услуг завладел деньгами в сумме 20 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний местный житель.

«Задержанный ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и нанесение тяжких телесных повреждений, нигде не работает. Задержанный сознался в содеянном», – говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России – мошенничество, связанное с причинением значительного ущерба гражданину. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.