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Новости

Турецкая армия: Россия наносит авиаудары по позициям «Исламского государства» на севере Сирии

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Турецкие военные заявляют, что российские военные самолеты за последние 24 часа нанесли три авиаудара по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

В заявлении армии Турции от 30 декабря говорится, что в результате ударов погибли 12 боевиков в сирийском городе Аль-Баб, где турецкие силы в августе провели операцию по вытеснению исламистов из пограничного региона.

Контролируемый «Исламским государством» город в течение нескольких недель окружен поддерживаемыми Турцией повстанцами.

Между тем, в Сирии в полночь начало действовать перемирие, достигнутое между правительственными силами и повстанцами при посредничестве Турции и России.

В общем режим тишины соблюдается, за исключением сообщений о единичных схватках, сообщили основанные в Великобритании сирийские правозащитники.

26 декабря Турция призвала коалицию под руководством США против «Исламского государства» предоставить воздушную поддержку операции вокруг Аль-Баба.

Кроме того, операции Турции в Сирии имеют целью остановить наступление курдских боевиков, которых Анкара считает враждебной силой.

30 декабря турецкие военные сообщили, что с начала турецкой кампании в Сирии в августе погибли более тысячи боевиков «Исламского государства» и около 300 курдских бойцов.

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