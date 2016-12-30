Турецкая армия: Россия наносит авиаудары по позициям «Исламского государства» на севере Сирии

Турецкие военные заявляют, что российские военные самолеты за последние 24 часа нанесли три авиаудара по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

В заявлении армии Турции от 30 декабря говорится, что в результате ударов погибли 12 боевиков в сирийском городе Аль-Баб, где турецкие силы в августе провели операцию по вытеснению исламистов из пограничного региона.

Контролируемый «Исламским государством» город в течение нескольких недель окружен поддерживаемыми Турцией повстанцами.

Между тем, в Сирии в полночь начало действовать перемирие, достигнутое между правительственными силами и повстанцами при посредничестве Турции и России.

В общем режим тишины соблюдается, за исключением сообщений о единичных схватках, сообщили основанные в Великобритании сирийские правозащитники.

26 декабря Турция призвала коалицию под руководством США против «Исламского государства» предоставить воздушную поддержку операции вокруг Аль-Баба.

Кроме того, операции Турции в Сирии имеют целью остановить наступление курдских боевиков, которых Анкара считает враждебной силой.

30 декабря турецкие военные сообщили, что с начала турецкой кампании в Сирии в августе погибли более тысячи боевиков «Исламского государства» и около 300 курдских бойцов.