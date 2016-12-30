Трамп обещает встретиться с разведкой после новых санкций США против России

Избранный президент США Дональд Трамп заявляет, что его стране «надо двигаться дальше к более важным делам» после введения новых санкций против России, но пообещал обсудить с разведкой обвинения в адрес Москвы.

«В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного агентства на следующей неделе, чтобы получить свежие данные об этой ситуации», – сказал Трамп 29 декабря.

29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, вероятно, стоит Москва.

В Белом доме заявили, что два российских дипломатических учреждения – в Нью-Йорке и Мэриленде, которые, как полагают, занимались разведкой, будут закрыты, а 35 российских дипломатов – выдворены. Граждане России будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

Что касается новых санкций, то, по информации Министерства финансов США, ограничения будут касаться шести человек и пяти российских организаций, среди которых ФСБ. В список санкций попали, в частности, руководитель ГРУ Игорь Коробов и трое его заместителей.

«Это неполный перечень наших ответов на агрессивную деятельность России. Мы будем и в дальнейшем принимать различные меры, когда посчитаем нужным, некоторые из них не будут обнародованы», – говорится в заявлении Обамы.

В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.