На Грушевском перевале возобновлено движение транспорта – МЧС

В аннексированном Крыму на Грушевском перевале спасатели устранили автомобильный затор, образовавшийся из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«Из-за интенсивного выпадения осадков в виде мокрого снега, водители габаритного транспорта испытывали трудности и не могли самостоятельно преодолеть участок автодороги «Грушевка-Старый Крым». Водители принимали решение переждать непогоду, оставив свое авто на обочине. В результате большого скопления таких грузовиков, движение для легкового автотранспорта и рейсовых автобусов по этому участку дороги было затруднено», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для оказания оперативной помощи автовладельцам была задействована тяжелая спасательная техника.

«После очистки дорожного полотна было организовано реверсивное движение транспорта. В первую очередь в пункты следования были направлены рейсовые автобусы с пассажирами, после чего был пущен легковой автотранспорт и грузовые авто, которые преодолели перевалы с помощью тягачей. Движение было полностью восстановлено», – добавили в ведомстве.

В пресс-службе отмечают, что спасатели оказали помощь водителям более 30 автомобилей и 72 людям.

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что вылеты самолетов в Симферополь задерживаются из-за ограниченной видимости в районе аэропорта города.

Накануне в российском МЧС Крыма предупредили, что штормовая погода сохранится на полуострове до Нового года.