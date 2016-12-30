Аксенов назначил нового министра экономического развития

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром экономического развития Крыма Андрея Мельникова. Соответствующий указ от 30 декабря размещен на сайте подконтрольного России правительства Крыма.

«Назначить Мельникова Андрея Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра экономического развития Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в документе.

До этого своим указом Аксенов освободил от должности заместителя министра экономического развития Максима Балахонова, который подал заявление об отставке по собственному желанию.

Ранее, 30 декабря, подконтрольные Кремлю глава администрации Бахчисарайского района Виктор Князев и глава администрации Алушты Игорь Сотов были отстранены от должностей.

Накануне стало известно о том, что назначенный Кремлем заместитель главы российского правительства Крыма Олег Казурин подал заявление об увольнении по собственному желанию. Указ уже подписал Сергей Аксенов.

До этого нынешний главный архитектор Крыма Александр Кузнецов также написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Кроме этого, 29 декабря назначенный Россией руководитель Службы капитального строительства Крыма Иван Пойда отстранен от исполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки.