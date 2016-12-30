Захарова: сообщение о закрытии американской школы в Москве – ложь

В российском Министерстве иностранных дел назвали ложной информацию о закрытии в Москве школы для детей американских дипломатов из-за новых санкций, которые США ввели в отношении России. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее канал CNN сообщил, что российские власти в ответ на санкции закрывают англо-американскую школу в Москве и ведомственный дом отдыха для сотрудников американской дипломатической миссии в Серебряном Бору.

О последнем в пятницу упомянул глава МИД России Сергей Лавров, который предложил президенту Владимиру Путину выслать из страны 35 американских дипломатов и запретить американской дипмиссии пользоваться недвижимостью по двум адресам в Москве.

Накануне Министерство финансов США ввело санкции против российских граждан, предприятий и ведомств из-за хакерских атак. Ограничительные меры распространяются в том числе на ФСБ и Главное разведывательное управление Вооруженных сил России. Также Соединенные Штаты объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.