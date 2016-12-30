В Севастополе открыли линию вызова «скорой» для людей с нарушением слуха – власти города

В аннексированном Севастополе диспетчерская служба ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» пополнилась специальной телефонной линией для приема экстренных вызов, поступающих от людей с нарушением слуха. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Дополнительный номер мобильного телефона позволяет решить проблему коммуникации диспетчера «Скорой помощи» и людей с нарушением слуха в процессе приема вызова экстренной медицинской помощи. Диспетчер дежурной смены принимает вызов в формате короткого СМС-сообщения, что значительно сокращает время на обработку информации от пациента, обратившегося за помощью», – отметили в ведомстве.

12 декабря в пресс-службе российского правительства Севастополя сообщали, что на проектирование и строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи планируют потратить 4,9 млрд. рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».