МИД России предложил выслать из страны 35 американских дипломатов

Министерство иностранных дел России предложило президенту Владимиру Путину выслать из страны 35 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он предложил выслать 31 сотрудника американского посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства в Санкт-Петербурге. Имена и должности Лавров не уточнил.

МИД также направил президенту предложение запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Накануне США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. В тот же день Министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских граждан, предприятий и ведомств из-за хакерских атак.