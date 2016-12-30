С нового года в Крыму изменится стоимость проезда в электричках – Госкомцен

В аннексированном Крыму с 1 января 2017 года изменится стоимость проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю комитета по ценам и тарифам Крыма.

«С 1 января 2017 года предельный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении составит 1,40 рублей за 1 километр, тариф на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет – 0,35 рублей за 1 километр», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что экономически обоснованный уровень тарифа на транспортные услуги предприятия установлен впервые.

28 декабря сообщалось, что с нового года изменится стоимость проезда в троллейбусах Алушты, Ялты и Симферополя.