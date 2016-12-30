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Кабмин Украины разрешил сбивать самолеты, которые нарушают границу страны

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Кабинет министров Украины разрешил украинским военным открывать огонь по воздушным судам, которые нарушают государственную границу Украины или подозреваются в совершении террористических действий. Об этом 30 декабря сообщает сайт Министерства обороны Украины.

Изменениями, которые вносятся в принятое ранее постановлении Кабинета министров, предусмотрено «прекращение противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции».

Также документом предусмотрено «уничтожение воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушают государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, которые нарушили государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечение связи незаконных вооруженных формирований».

Право решать открывать самолетами-перехватчиками (вертолетами) предупредительный огонь по цели предоставляется министру обороны, начальнику Генерального штаба Украины – главнокомандующему Вооруженных сил, командующему Воздушных сил Вооруженных сил или лицам, выполняющим их обязанности.

Кроме того, командирам экипажей дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов), кораблей (катеров), наземных средств противовоздушной обороны предоставляется право самостоятельно открывать огонь по воздушным судам вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие.

Это решение принято во исполнение Военной доктрины Украины, утвержденной указом президента Петра Порошенко от 24 сентября 2015 года.

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