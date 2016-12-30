Пинчук: Крым не должен помешать соглашению об окончании войны на Донбассе

Украинский олигарх Виктор Пинчук предлагает Украине «пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией». По мнению Пинчука, которое он изложил в одноименной статье, опубликованной 29 декабря в газете The Wall Street Journal, «Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке».

«Мы поддерживаем наши позиции, что Крым – это Украина и должен вернуться. Но Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке (Украины – КР) на базе справедливости. Пройдет 15-20 лет, чтобы обеспечить достаточный экономический рост, стабилизировать инфраструктуру, социальную защищенность и финансовую систему. Тогда все в Крыму захотят жить в Украине», – отметил он.

Среди компромиссов, которые называет Пинчук, – выборы на оккупированном Донбассе. Необходимость признать то, что «Украина не сможет вступить в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе». Также Украина «должна рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в ЕС, как цели на ближайшее будущее».

Пинчук подчеркивает, что в обмен на такие компромиссы Украине понадобятся реальные гарантии безопасности.

«В 1994 году по Будапештскому меморандуму США, Россия, Британия, Франция и Китай пообещали Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного арсенала. Мы поверили этому соглашению, но когда Россия вторглась в Крым, мы получили болезненный урок: заверения – это не гарантии. Украина должна предложить реалистичные, подробные предложения по всем этим пунктам. Мы также должны ясно дать понять, что готовы принять поэтапное снятие санкций против России по ходу того, как мы будем идти к свободной, единой, мирной и безопасной Украине», – отметил олигарх.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявления Пинчука «приглашением Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции».

«Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство», – подчеркнул Чубаров.

С конца февраля 2014 года Россия де-факто контролирует территорию Крымского полуострова, а с марта-декабря того же года – распространила на его территорию действие российских законов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».