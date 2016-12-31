В Крыму сообщили об усилении мер безопасности на новогодние праздники

В Крыму на время новогодних праздников планируют усилить меры безопасности. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Для выполнения поставленных задач в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно личный состав МВД по Крыму переведен на усиленный вариант несения службы», – заявил российский заместитель главы парламента Крыма Игорь Михайличенко.

По его словам, все места проведения публичных и массовых мероприятий с участием значительного количества граждан «будут обследованы взрывотехническими службами с применением технических средств и служебных собак. Будут организованы необходимые досмотровые мероприятия граждан с применением арочных и ручных металлодетекторов перед входом в режимные зоны мест проведения мероприятий».

30 декабря спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сказал, что поток людей в Крым с материковой Украины в предновогодние дни снижается.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».