Крымчане, живущие на материковой Украине, опасаются ездить в Крым – правозащитница

Многие крымчане, которые живут на материковой части Украины, часто не рискуют ехать в аннексированный Крым, поскольку опасаются разного рода неприятностей. Об этом 30 декабря в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщила основательница инициативы «Крым SOS» – Тамила Ташева.

«Боязнь того, что с ними что-то может произойти на админгранице, как это происходило. Например, «дело диверсантов». Это и Евгений Панов, и Ридван Сулейманов и Андрей Захтей, и ряд других людей», – сказала Ташева.

Другой собеседник программы – спикер Госпогранслужбы Украины – Олег Слободян напомнил,что ведомство рекомендует без надобности не посещать аннексированный полуостров, поскольку граждане Украины сталкиваются там с прессингом российских спецслужб.

«У нас есть много жалоб и свидетельств наших граждан, которые вернулись из оккупированного Крыма о том, что там (в Крыму – КР) к ним применяли давление, в некоторых случаях применяли физическое насилие. Это создает не доброжелательную палитру для того, чтобы наши граждане создавали для себя дополнительные риски и ехали на оккупированные территории», – сказал он.

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​После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.