ГПУ: экс-министр обороны Лебедев в розыске, но заочно судить его не могут

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранительным органам при разгоне евромайдана. Как сообщает агентство «Украинские новости», об этом говорится в ответе на запрос, поступивший от ГПУ.

По сообщению, департамент специальных расследований расследует уголовное производство по подозрению экс-министра обороны в том, что он в составе преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, используя свое служебное положение, способствовал правоохранителям в подавлении протестных акций активистов евромайдана.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса Украины.

При этом в Генпрокуратуре заявили, что специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева невозможно, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по статье 255 УК Украины.

Также не арестовано имущество экс-министра, потому что в его дело не заявлен гражданский иск, не установлены убытки и не предусмотрена конфискация имущества, говорится в сообщении.

Павел Лебедев был министром обороны Украины с 24 декабря 2012 по 27 февраля 2014 года. По некоторым данным, он находится в аннексированном Россией Крыму.