Радио Крым.Реалии. Из Вашингтона с любовью. Прощальные санкции президента Обамы

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают новые санкции администрации президента США Барака Обамы против России. За что Вашингтон выдворяет российских дипломатов, как отреагирует на санкции Москва и сможет ли их отменить новоизбранный президент Дональд Трамп? На эти вопросы ответят советник министра информационной политики Юлия Каздобина и российский журналист Константин Эггерт. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.